Жителя Михайловского района осудили за неуплату алиментов на детей

В Михайловском районе завершилось судебное разбирательство по уголовному делу в отношении 41-летнего местного жителя. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области Как стало известно, мужчина, ранее неоднократно судимый, не исполнял свои обязательства по выплате алиментов на содержание своих троих несовершеннолетних детей. Задолженность составила более 1,6 миллиона рублей. Суд установил, что, несмотря на решение суда о лишении родительских прав и обязательстве выплачивать алименты, мужчина не оказывал никакой материальной помощи своим детям. Ему назначили наказание в виде 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

