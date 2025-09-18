Замруководителя администрации президента Дмитрий Козак подал в отставку

Дмитрий Песков отметил, что соответствующий указ пока не опубликован. Однако в Кремле могут подтвердить факт подачи заявления по собственному желанию. Дмитрию Козаку, 66 лет. В 2000 году, после прихода Владимира Путина к власти, Козак стал заместителем руководителя, а затем первым заместителем руководителя администрации президента.

