За ночь над Россией уничтожили 43 украинских беспилотника
За прошедшую ночь над Россией уничтожили 43 украинских беспилотника. Об этом 18 сентября сообщило Минобороны в своих соцсетях.
23 БПЛА дежурные средства ПВО перехватили над Ростовской областью, 11 — над Волгоградской областью, пять — над Курской областью, три — над Крымом, один — над Белгородской областью.