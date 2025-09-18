За неделю от укусов клещей пострадал 71 рязанец

По данным оперативного мониторинга, на прошедшей неделе, с 8 по 14 сентября, в медицинские организации Рязанской области обратился 71 человек, пострадавший от укусов клещей. Из них 13 — дети.