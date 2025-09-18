Ведомости: многие российские компании не тестируют IT-продукты на безопасность

Некоторые из них только планируют внедрить инструменты безопасной разработки (DevSecOps), которые помогают автоматизировать проверку кода и выявление уязвимостей на начальных этапах разработки. В опросе, охватившем 100 крупных компаний, выяснилось, что почти половина (49%) респондентов уже применяют такие меры, но преимущественно для быстрой проверки кода. Лишь 23% компаний полностью автоматизировали процесс тестирования продуктов на безопасность.

Многие российские компании не тестируют IT-продукты на безопасность. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на исследование Telecom Daily и экосистемы цифровых решений «Лукоморье».

Некоторые из них только планируют внедрить инструменты безопасной разработки (DevSecOps), которые помогают автоматизировать проверку кода и выявление уязвимостей на начальных этапах разработки.

В опросе, охватившем 100 крупных компаний, выяснилось, что почти половина (49%) респондентов уже применяют такие меры, но преимущественно для быстрой проверки кода. Лишь 23% компаний полностью автоматизировали процесс тестирования продуктов на безопасность.