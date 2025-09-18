В Шиловском районе завершилось благоустройство Парка Победы

В поселке Лесном Шиловского района завершились работы по благоустройству Парка Победы. Об этом пишет ИД «Пресса».
Работы прошли в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».
Проект был выбран местными жителями в прошлом году, и его реализация стала возможной благодаря финансированию из федерального, областного и местного бюджетов.
Работы по благоустройству начались в начале лета и проводились подрядной организацией ООО «Современная строительная корпорация». В ходе работ были демонтированы старые элементы инфраструктуры и установлены новые лавочки и урны, асфальтированы тротуары и дорожки, а также удалены старые деревья. Кроме того, обновили памятник, выполнив его покраску и облицовку плиткой.
Глава администрации Лесновского городского поселения Андрей Тимохин отметил, что на средства местного бюджета было решено установить дополнительно 12 современных светильников и зажечь Вечный огонь. Огонь памяти загорится позже, после технического присоединения к газовым сетям.
«Наш парк — это не только место отдыха, но и место, где хранится историческая память», — подчеркнул Тимохин, поблагодарив всех, кто голосовал за проект и помогал в его реализации.
Фото: ИД «Пресса»