Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 18
20°
Птн, 19
19°
Сбт, 20
16°
ЦБ USD 83.17 0.17 19/09
ЦБ EUR 98.98 0.68 19/09
Нал. USD 83.15 / 82.50 18/09 18:50
Нал. EUR 98.50 / 99.74 18/09 18:50
Новости
Итоги года New
Публикации
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
5 часов назад
329
«Сварщик — вполне женская профессия». В ГК «Зелёный сад — наш дом» нач...
В ГК «Зелёный сад — наш дом» уже месяц работает женская...
16 сентября 18:27
771
Как большегрузы и власти в Рязани приближают разрушение Солотчинского...
Мост через Оку в Рязани, по которому ежедневно проезжае...
15 сентября 10:51
3 432
Реки фальшивой крови. В Рязани впервые поставили греческую трагедию «А...
11 сентября состоялся предпремьерный показ греческой тр...
12 сентября 13:27
1 610
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Шиловском районе завершилось благоустройство Парка Победы
В поселке Лесном завершили благоустройство Парка Победы в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Проект, выбранный жителями, профинансирован из трех уровней бюджета. Работы подрядчика ООО «Современная строительная корпорация» велись с начала лета: демонтированы старые элементы, установлены лавочки и урны, заасфальтированы тротуары и дорожки, удалены старые деревья, обновлен памятник (покраска и облицовка плиткой). Глава администрации Андрей Тимохин сообщил, что за счет местного бюджета дополнительно установят 12 светильников и позже зажгут Вечный огонь после подключения к газу. Тимохин поблагодарил голосовавших и участников реализации проекта.

В поселке Лесном Шиловского района завершились работы по благоустройству Парка Победы. Об этом пишет ИД «Пресса».

Работы прошли в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Проект был выбран местными жителями в прошлом году, и его реализация стала возможной благодаря финансированию из федерального, областного и местного бюджетов.

Работы по благоустройству начались в начале лета и проводились подрядной организацией ООО «Современная строительная корпорация». В ходе работ были демонтированы старые элементы инфраструктуры и установлены новые лавочки и урны, асфальтированы тротуары и дорожки, а также удалены старые деревья. Кроме того, обновили памятник, выполнив его покраску и облицовку плиткой.

Глава администрации Лесновского городского поселения Андрей Тимохин отметил, что на средства местного бюджета было решено установить дополнительно 12 современных светильников и зажечь Вечный огонь. Огонь памяти загорится позже, после технического присоединения к газовым сетям.

«Наш парк — это не только место отдыха, но и место, где хранится историческая память», — подчеркнул Тимохин, поблагодарив всех, кто голосовал за проект и помогал в его реализации.

Фото: ИД «Пресса»