В сельхозпредприятиях Рязанской области началась активная заготовка кормов

Аграрии Рязанской области наращивают производство кормов для животных. Об этом сообщили в телеграм-канале «Рязанская область». Травы скошены на 82 тысяч га, что составляет 81% от плана. Получено 492 тысяч тонн сенажа, 58 тысяч тонн сена и 357 тысяч тонн силоса. Лидерами по заготовке являются Касимовский, Пителинский, Ряжский, Михайловский округа, а также Рыбновский, Александро-Невский, Рязанский, Шацкий, Пронский, Старожиловский, Захаровский и Спасский районы. В целом планируется собрать более 1 млн тонн сенажа, сена и силоса.

Фото: Рязанская область