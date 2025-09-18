В Рязани построят новый квартал

В Приокском районе Рязани построят новый квартал. Решение о комплексном развитии территорий на улице Медицинской принято в рязгордуме 18 сентября. Для трех земельных участков депутаты на комитете по градостроительной деятельности городской думы поменяли зоны назначения на застройку многоэтажными домами и зону многофункционального делового и коммерческого назначения. Согласно проекту, предусматривается строительство трех домов этажностью 9-15 этажей, благоустройство вокруг них — спортивные и игровые площадки, тротуары и пешеходные дорожки, озеленение, парковка на 696 мест. Площадь застройки для комплексного развития территории — около восьми тысяч квадратных метров.

Согласно документу, принятому в июле, речь о территории на улице Медицинской. В комиссию по землепользованию и застройке обратилось АО «Автомобильная колонна № 1131».

