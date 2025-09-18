Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 18
20°
Птн, 19
20°
Сбт, 20
17°
ЦБ USD 83 0.16 18/09
ЦБ EUR 98.3 0.41 18/09
Нал. USD 83.00 / 82.50 18/09 15:20
Нал. EUR 98.45 / 99.50 18/09 15:20
Новости
Итоги года New
Публикации
«Орел и решка» по-рязански
33 минуты назад
75
«Сварщик — вполне женская профессия». В ГК «Зелёный сад — наш дом» нач...
В ГК «Зелёный сад — наш дом» уже месяц работает женская...
16 сентября 2025 18:27
728
Как большегрузы и власти в Рязани приближают разрушение Солотчинского...
Мост через Оку в Рязани, по которому ежедневно проезжае...
15 сентября 10:51
3 362
Реки фальшивой крови. В Рязани впервые поставили греческую трагедию «А...
11 сентября состоялся предпремьерный показ греческой тр...
12 сентября 13:27
1 576
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Рязани построят новый квартал
В Приокском районе Рязани построят новый квартал. Решение о комплексном развитии территорий на улице Медицинской принято в рязгордуме 18 сентября. Для трех земельных участков депутаты на комитете по градостроительной деятельности городской думы поменяли зоны назначения на застройку многоэтажными домами и зону многофункционального делового и коммерческого назначения. Согласно проекту, предусматривается строительство трех домов этажностью 9-15 этажей, благоустройство вокруг них — спортивные и игровые площадки, тротуары и пешеходные дорожки, озеленение, парковка на 696 мест. Площадь застройки для комплексного развития территории — около восьми тысяч квадратных метров.

В Приокском районе Рязани построят новый квартал. Решение о комплексном развитии территорий на улице Медицинской принято в рязгордуме 18 сентября.

Для трех земельных участков депутаты на комитете по градостроительной деятельности городской думы поменяли зоны назначения на застройку многоэтажными домами и зону многофункционального делового и коммерческого назначения.

Согласно документу, принятому в июле, речь о территории на улице Медицинской. В комиссию по землепользованию и застройке обратилось АО «Автомобильная колонна № 1131».

Согласно проекту, предусматривается строительство трех домов этажностью 9-15 этажей, благоустройство вокруг них — спортивные и игровые площадки, тротуары и пешеходные дорожки, озеленение, парковка на 696 мест. Площадь застройки для комплексного развития территории — около восьми тысяч квадратных метров.