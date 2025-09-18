В Рязани поймали объявленного в федеральный розыск мужчину

Позже выяснилось, что рецидивист стал употреблять наркотики и для покупки запрещенных препаратов украл в Рязани велосипед. Злоумышленника задержали. Уголовное дело, возбужденное по части 2 статьи 158 УК РФ, расследовали и направили в суд. Однако мужчина не пришел на заседание и скрылся от правоохранительных органов, из-за чего его объявили в федеральный розыск. В итоге оперативники задержали злоумышленника на одной из улиц в Рязани и заключили под стражу.

В Рязани поймали объявленного в федеральный розыск мужчину. Об этом 18 сентября сообщила пресс-служба УМВД по региону.

В отдел поступила ориентировка на розыск 31-летнего рязанца. Ранее его судили за кражи и преступление, связанное с хранением наркотиков. В последний раз мужчине избрали наказание, не связанное с реальным лишением свободы.

