В Рязани камера магазина зафиксировала кражу товара одним из покупателей

В одном из местных магазинов «Твоя Полка» на камеру видеонаблюдения попала покупательница, забравшая товар без оплаты. Об этом сообщили в группе ВКонтакте магазина. В посте уточняется, что женщина спрятала предмет, а на кассе оплатила только часть приобретенных вещей. Сотрудники магазина теперь ждут возвращения «незадачливой посетительницы», чтобы разрешить эту ситуацию. Если она не появится, магазин будет вынужден обратиться в полицию.