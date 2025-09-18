В России рассказали об устраивающем страну соглашении по Украине

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что Россия настаивает на включении ряда ключевых условий в глобальное соглашение по урегулированию конфликта в Украине. Об этом пишет Lenta.ru. По его словам, соглашение должно предусматривать внеблоковый статус Украины, отсутствие иностранного военного контингента на её территории, а также восстановление прав Русской Православной Церкви (РПЦ) и русского языка. Карасин подчеркнул, что под «глобальным» соглашением подразумеваются не только политические гарантии, но и гуманитарные аспекты, включая право на исповедование православия и сохранение культурного наследия. Сенатор выразил уверенность, что выполнение этих условий позволит Украине вернуться к мирной жизни.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что любые иностранные военные на территории Украины будут считаться законными целями, что стало ответом на обсуждения в США и Европе о возможной отправке сил для обеспечения соблюдения будущего мирного договора.

Фото: Росконгресс / Евгений Реутов