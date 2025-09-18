Рязань
В Госдуме предложили на неделю отключать россиянам интернет
