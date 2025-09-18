В Госдуме предложили на неделю отключать россиянам интернет

По словам депутата Николая Арефьева, в России нужно отключать интернет на неделю или как минимум на выходные. Это, как сказал Арефьев, поможет гражданам сберечь зрение и нервы, а также поспособствует снижению числа случаев игромании. Как заявил депутат, частое использование интернета по работе и в повседневной жизни приносит больше вреда, чем пользы. «Международная организация здравоохранения обеспокоена, потому что интернет способствует психологическим расстройствам людей. Поэтому тут, наверное, надо на целые недели отключать или [делать это] по выходным дням, чтобы люди отдохнули», — уточнил Арефьев.

