В Госдуме отвергли предложение об отключении интернета для россиян

Предложение депутата Госдумы Николая Арефьева об отключении интернета для россиян на неделю или по выходным не получит поддержки со стороны профильного комитета и фракции «Единая Россия». Об этом заявил председатель комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский в своем канале в МАХ.
Боярский подчеркнул, что ни комитет, ни партия не поддержат такие инициативы, отметив, что подобные меры могут создать серьезные проблемы для людей, для которых интернет является основным каналом связи с близкими. Он также указал на возможные негативные последствия для экстренных служб, курьеров, онлайн-медицины и других сервисов, критически зависящих от интернета.
Напомним, что 18 сентября Арефьев предложил временно отключать интернет с целью сохранения здоровья граждан и снижения числа случаев игромании. Депутат выразил мнение, что постоянное использование интернета приносит больше вреда, чем пользы, негативно влияя на здоровье и психическое состояние людей.