В Госдуме отвергли предложение об отключении интернета для россиян

Депутат Госдумы Николай Арефьев предложил временно отключать интернет на неделю или по выходным. Инициатива не получит поддержки комитета и фракции «Единая Россия», заявил глава комитета по информполитике Сергей Боярский. Он отметил, что это создаст проблемы для людей, экстренных служб, курьеров и онлайн-медицины. Арефьев объяснял предложение заботой о здоровье и снижении игромании, называя постоянное использование интернета вредным для психики.

Предложение депутата Госдумы Николая Арефьева об отключении интернета для россиян на неделю или по выходным не получит поддержки со стороны профильного комитета и фракции «Единая Россия». Об этом заявил председатель комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский в своем канале в МАХ.

Боярский подчеркнул, что ни комитет, ни партия не поддержат такие инициативы, отметив, что подобные меры могут создать серьезные проблемы для людей, для которых интернет является основным каналом связи с близкими. Он также указал на возможные негативные последствия для экстренных служб, курьеров, онлайн-медицины и других сервисов, критически зависящих от интернета.

Напомним, что 18 сентября Арефьев предложил временно отключать интернет с целью сохранения здоровья граждан и снижения числа случаев игромании. Депутат выразил мнение, что постоянное использование интернета приносит больше вреда, чем пользы, негативно влияя на здоровье и психическое состояние людей.