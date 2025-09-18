В Барнауле компания мужчин избила водителя автобуса
В Барнауле компания мужчин избила водителя автобуса. Об этом сообщили в Telegram-канале «Плохие новости 18+".
Отмечается, что водителя били кулаками и ногами из-за того, что потребовал оплатить проезд. Одежду разорвали, мужчина получил травмы головы.
По данным канала, компания мужчин после инцидента пыталась уговорить водителя не писать заявление. Однако водитель обратился в полицию, злоумышленников задержали. Уточняется, что им грозит до семи лет тюрьмы.
Видео и фото: соцсети