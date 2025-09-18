Украина получила новую партию военного оборудования
Отмечается, что первое военное оборудование, предусмотренное соглашением между США и НАТО, прибыло на Украину. По данным Reuters, Украина получила четыре пакета в рамках механизма программы приоритетных потребностей PURL.
