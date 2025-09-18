Суд обязал администрацию Кадома оформить право собственности на водозаборную башню
Прокуратура провела проверку и выяснила, что на балансе администрации Кадомского муниципального района находится водонапорная башня, расположенная на улице Советской. Отмечается, что вокруг башни не было забора, что являлось нарушением. Прокуратура обратилась в суд с требованием обязать администрацию района оборудовать башню ограждениями. Заявленные требования судом удовлетворены.
Суд обязал администрацию Кадома оформить право собственности на водозаборную башню. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
