Суд обязал администрацию Кадома оформить право собственности на водозаборную башню

Прокуратура провела проверку и выяснила, что на балансе администрации Кадомского муниципального района находится водонапорная башня, расположенная на улице Советской. Отмечается, что вокруг башни не было забора, что являлось нарушением. Прокуратура обратилась в суд с требованием обязать администрацию района оборудовать башню ограждениями. Заявленные требования судом удовлетворены.