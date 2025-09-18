Скопинского актера Деля прооперировали ночью после падения из окна

Актера Илью Деля ночью прооперировали в больнице Санкт-Петербурга, сообщает aif.ru со ссылкой на театр имени Ленсовета. Ранее в СМИ появилось сообщение о полученной им серьезной травме при падении из окна третьего этажа и нахождении в реанимации. Позже художественный руководитель театра имени Ленсовета Лариса Луппиан уточнила aif.ru, что Дель находится в Мариинской больнице. «Ночью Деля прооперировали, о его состоянии сказать ничего не могу», — заявил собеседник издания.

