Рязанские аграрии выполнили сезонный план уже на половину
Аграрии Рязанской области продолжают активный сев озимых под урожай 2026 года, сообщает Минсельхоз региона. Планируется засеять около 350 тыс. яч га — как и в прошлом году. Уже засеяно 193 тысяч га зерновых (озимая пшеница и рожь) и 16 тыс. га масличных (озимый рапс). Параллельно идёт уборка урожая‑2025. Зерновые обмолочены на 92% площадей (кукуруза на зерно — в октябре‑ноябре). Валовой сбор превысил 2,748 млн т, средняя урожайность — 43,9 ц/га. В полях работает более 600 комбайнов. Уборка других культур: рапс — 84% площадей, 173 тысяч т; соя — 3%, 12 тысяч т; сахарная свекла — 19%, 69 тысяч т; картофель — 45%, 61 тысяч т; овощи — 38%, 3,5 тысяч т.

Аграрии Рязанской области продолжают активный сев озимых культур под урожай 2026 года, пишет пресс-служба Минсельхоза Рязанской области.

В этом сезоне планируется засеять около 350 тысяч гектаров, что соответствует показателям прошлого года. На данный момент уже засеяно 193 тысячи гектаров зерновыми культурами, включая озимые пшеницу и рожь, а также 16 тысяч гектаров масличными, в частности, озимым рапсом.

В то же время в регионе продолжается уборка урожая 2025 года. На сегодняшний день зерновые культуры обмолочены на 92% площадей (исключая кукурузу на зерно, которую планируют убрать в октябре-ноябре). Валовой сбор зерна уже превысил 2 миллиона 748 тысяч тонн, а средняя урожайность составила 43,9 центнера с гектара, что на уровне выше прошлого года. В полях трудятся более 600 комбайнов.

Кроме зерновых, рязанские аграрии активно убирают и другие культуры: рапс — с 84% площадей собрано 173 тысячи тонн маслосемян; соя — 3%, 12 тысяч тонн соевых бобов; сахарная свекла — 19%, 69 тысяч тонн корнеплодов; картофель — 45%, 61 тысяча тонн клубней; овощи — 38%, 3,5 тысячи тонн различных культур, включая салаты, кабачки и чеснок.