Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 18
20°
Птн, 19
19°
Сбт, 20
18°
ЦБ USD 83 0.16 18/09
ЦБ EUR 98.3 0.41 18/09
Нал. USD 83.50 / 82.50 18/09 11:10
Нал. EUR 99.00 / 99.90 18/09 11:10
Новости
Итоги года New
Публикации
«Сварщик — вполне женская профессия». В ГК «Зелёный сад — наш дом» нач...
В ГК «Зелёный сад — наш дом» уже месяц работает женская...
16 сентября 2025 18:27
683
Как большегрузы и власти в Рязани приближают разрушение Солотчинского...
Мост через Оку в Рязани, по которому ежедневно проезжае...
15 сентября 10:51
3 291
Реки фальшивой крови. В Рязани впервые поставили греческую трагедию «А...
11 сентября состоялся предпремьерный показ греческой тр...
12 сентября 13:27
1 559
МАХ: что это такое и почему его активно внедряют в жизни рязанцев
С 1 сентября МАХ уже стал обязательным приложением, кот...
10 сентября 18:09
3 002
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Рязанская область заняла шестое место в рейтинге по заболеваемости наркоманией
Первое место в рейтинге по впервые установленному диагнозу наркомании за 2024 год занял Хабаровский край. Заболеваемость составила 19,6 случая на 100 тысяч населения. На втором месте оказалась Новосибирская область (18,4), третьем — Свердловская область (17,7). Красноярский край (16,5) и Сахалинская область (15,7) вошли в топ-5. За ними идут Рязанская область (15,2) и Новгородская область (15). В конце списка расположились Ненецкий и Чукотский автономные округа, в которых не было заболевших по итогам 2024 года.

Рязанская область заняла шестое место в рейтинге российских регионов по заболеваемости наркоманией в 2024 году. Об этом 18 сентября сообщило РИА Новости.

По данным агентства, первое место в рейтинге по впервые установленному диагнозу наркомании занял Хабаровский край. Там зафиксировано 19,6 случая на 100 тысяч населения.

На втором месте оказалась Новосибирская область (18,4), третьем — Свердловская область (17,7). Замыкают топ-5 Красноярский край (16,5) и Сахалинская область (15,7). Далее идут Рязанская (15,2) и Новгородская области (15).

В конце списка расположились Чукотский и Ненецкий автономные округа. Там не было случаев заболевания.