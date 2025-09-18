Рязанская область заняла шестое место в рейтинге по заболеваемости наркоманией

Рязанская область заняла шестое место в рейтинге российских регионов по заболеваемости наркоманией в 2024 году. Об этом 18 сентября сообщило РИА Новости.

По данным агентства, первое место в рейтинге по впервые установленному диагнозу наркомании занял Хабаровский край. Там зафиксировано 19,6 случая на 100 тысяч населения.

На втором месте оказалась Новосибирская область (18,4), третьем — Свердловская область (17,7). Замыкают топ-5 Красноярский край (16,5) и Сахалинская область (15,7). Далее идут Рязанская (15,2) и Новгородская области (15).

В конце списка расположились Чукотский и Ненецкий автономные округа. Там не было случаев заболевания.