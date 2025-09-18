Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 19
19°
Сбт, 20
15°
Вск, 21
22°
ЦБ USD 83.17 0.17 19/09
ЦБ EUR 98.98 0.68 19/09
Нал. USD 83.15 / 82.50 18/09 18:15
Нал. EUR 98.50 / 99.74 18/09 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
Вчера 15:23
415
«Сварщик — вполне женская профессия». В ГК «Зелёный сад — наш дом» нач...
В ГК «Зелёный сад — наш дом» уже месяц работает женская...
16 сентября 18:27
811
Как большегрузы и власти в Рязани приближают разрушение Солотчинского...
Мост через Оку в Рязани, по которому ежедневно проезжае...
15 сентября 10:51
3 479
Реки фальшивой крови. В Рязани впервые поставили греческую трагедию «А...
11 сентября состоялся предпремьерный показ греческой тр...
12 сентября 13:27
1 636
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Рязанская область презентовала ЕЦК на Kazan Digital Week
Рязанская область представила свой флагманский проект на международном форуме Kazan Digital Week, который собрал более 20 тысяч участников из 60 стран. Ою этом сообщила пресс-служба Минцифр Рязанской области. В центре внимания региона стала Единая цифровая карта жителя, которая значительно упростит процесс получения государственных услуг. Согласно планам, в 2026 году жители Рязанской области смогут оформить карту и подтвердить льготы полностью онлайн через мини-приложение в мессенджере MAX. Это позволит подать заявление, пройти автоматическую проверку данных и получить результат в одном окне, исключая необходимость визитов в банк или многофункциональный центр (МФЦ).

Рязанская область представила свой флагманский проект на международном форуме Kazan Digital Week, который собрал более 20 тысяч участников из 60 стран. Ою этом сообщила пресс-служба Минцифр Рязанской области.

В центре внимания региона стала Единая цифровая карта жителя, которая значительно упростит процесс получения государственных услуг.

Согласно планам, в 2026 году жители Рязанской области смогут оформить карту и подтвердить льготы полностью онлайн через мини-приложение в мессенджере MAX. Это позволит подать заявление, пройти автоматическую проверку данных и получить результат в одном окне, исключая необходимость визитов в банк или многофункциональный центр (МФЦ).

Фото: Минцифры Рязанской области