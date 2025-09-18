Рязанская область презентовала ЕЦК на Kazan Digital Week

Рязанская область представила свой флагманский проект на международном форуме Kazan Digital Week, который собрал более 20 тысяч участников из 60 стран. Ою этом сообщила пресс-служба Минцифр Рязанской области. В центре внимания региона стала Единая цифровая карта жителя, которая значительно упростит процесс получения государственных услуг. Согласно планам, в 2026 году жители Рязанской области смогут оформить карту и подтвердить льготы полностью онлайн через мини-приложение в мессенджере MAX. Это позволит подать заявление, пройти автоматическую проверку данных и получить результат в одном окне, исключая необходимость визитов в банк или многофункциональный центр (МФЦ).

Фото: Минцифры Рязанской области