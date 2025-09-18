Рязанец получил 2 года колонии за кражу денег с чужой карты

По версии следствия, в июне 2025 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на одной из улиц областного центра нашел банковскую карту, которой расплатился в терминалах. Всего мужчина потратил 9 тыс. рублей. Отмечается, что мужчина будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

