Рязанец получил 2 года колонии за кражу денег с чужой карты. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
По версии следствия, в июне 2025 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на одной из улиц областного центра нашел банковскую карту, которой расплатился в терминалах.
Всего мужчина потратил 9 тыс. рублей.
Отмечается, что мужчина будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.