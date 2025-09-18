Рязанцы рассказали о запрете поворота с улицы Циолковского на Электрозаводскую
Рязанцы рассказали о запрете поворота с улицы Циолковского на Электрозаводскую. Об этом сообщает паблик «ПУВР» ВКонтакте.
«Теперь там две сплошные и знак „Движение прямо“. Будьте внимательны», — предупредил автомобилистов автор.
В комментариях пользователи возмутились таким решением, отметив, что теперь улица Новая будет перегружена, а также не станет места для разворота.