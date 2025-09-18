Рязанцев пригласили на забег в честь Дня учителя

2 октября в Рязани пройдет физкультурно-оздоровительное мероприятие «Забег, посвященный Дню учителя» (18+). Об этом сообщили на сайте администрации города. Рязанцев приглашают принять участие в забеге, который состоится в Мемориальном парке. Регистрация участников начнется в 15:30 и продлится до 15:55. Официальное открытие мероприятия запланировано на 16:00. Забеги будут проходить по возрастным группам с 16:10. Участники смогут выбрать дистанцию в 500 метров в следующих категориях: женщины и мужчины от 20 до 30 лет, а также женщины и мужчины 31 года и старше. Награждение состоится в 16:45. Заявки на участие принимаются до 13:00 1 октября 2025 года.

2 октября в Рязани пройдет физкультурно-оздоровительное мероприятие «Забег, посвященный Дню учителя». Об этом сообщили на сайте администрации города.

Рязанцев приглашают принять участие в забеге, который состоится в Мемориальном парке. Регистрация участников начнется в 15:30 и продлится до 15:55. Официальное открытие мероприятия запланировано на 16:00.

Забеги будут проходить по возрастным группам с 16:10.

Участники смогут выбрать дистанцию в 500 метров в следующих категориях: женщины и мужчины от 20 до 30 лет, а также женщины и мужчины 31 года и старше.

Награждение победителей и призеров состоится в 16:45, где они получат памятные призы и грамоты от управления по физической культуре и массовому спорту.

Также предусмотрены специальные призы в номинациях «За волю к победе», «Самый опытный участник» и «Самый многочисленный коллектив».

Заявки на участие принимаются до 13:00 1 октября 2025 года. Подробности .

Возрастное ограничение: 18+