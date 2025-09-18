Рязанца осудили за избиение знакомого

Отмечается, что в марте этого года 53-летний рязанцев поругался со знакомым и избил его. Суд назначил мужчине наказание в виде 1 года ограничения свободы, а также частично удовлетворил гражданский иск о компенсации морального вреда в размере 150 тыс. рублей.

Рязанца осудили за избиение знакомого. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Отмечается, что в марте этого года 53-летний рязанцев поругался со знакомым и избил его.

Суд назначил мужчине наказание в виде 1 года ограничения свободы, а также частично удовлетворил гражданский иск о компенсации морального вреда в размере 150 тыс. рублей.