Итоги года New
Публикации
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
5 часов назад
328
«Сварщик — вполне женская профессия». В ГК «Зелёный сад — наш дом» нач...
В ГК «Зелёный сад — наш дом» уже месяц работает женская...
16 сентября 18:27
771
Как большегрузы и власти в Рязани приближают разрушение Солотчинского...
Мост через Оку в Рязани, по которому ежедневно проезжае...
15 сентября 10:51
3 432
Реки фальшивой крови. В Рязани впервые поставили греческую трагедию «А...
11 сентября состоялся предпремьерный показ греческой тр...
12 сентября 13:27
1 610
Россиян предупредили об усилении вспышек на Солнце
Ранее, 17 сентября, на Земле фиксировались слабые магнитные возмущения, вызванные высокой скоростью солнечного ветра. Первые признаки геомагнитного возмущения были зафиксированы еще в ночь на 15 сентября, когда уровень активности достиг категории G3, что считается «сильным» уровнем.

Кроме того, ученые сообщили о существенном скачке энерговыделения в активной области 4197 на Солнце, где была зафиксирована серия вспышек умеренной мощности. Все процессы локализованы в одном участке и не затрагивают весь комплекс солнечных пятен. Вспышки класса M могут оказывать влияние на магнитосферу Земли, поэтому специалисты продолжают внимательно отслеживать текущую солнечную активность.