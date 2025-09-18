Россиян предупредили об усилении вспышек на Солнце

Активность вспышек на Солнце будет постепенно увеличиваться в течение суток, сообщила лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН в своем Telegram-канале. Ученые отметили, что риски для Земли остаются на умеренном уровне. В прошедшие сутки геомагнитная обстановка была спокойной. По информации специалистов, наблюдается повышенная, но медленно растущая вспышечная активность, что говорит о возможных умеренных рисках для планеты.

Активность вспышек на Солнце будет постепенно увеличиваться в течение суток, сообщила лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН в своем Telegram-канале.

Ученые отметили, что риски для Земли остаются на умеренном уровне. В прошедшие сутки геомагнитная обстановка была спокойной.

По информации специалистов, наблюдается повышенная, но медленно растущая вспышечная активность, что говорит о возможных умеренных рисках для планеты.

Ранее, 17 сентября, на Земле фиксировались слабые магнитные возмущения, вызванные высокой скоростью солнечного ветра. Первые признаки геомагнитного возмущения были зафиксированы еще в ночь на 15 сентября, когда уровень активности достиг категории G3, что считается «сильным» уровнем.

Кроме того, ученые сообщили о существенном скачке энерговыделения в активной области 4197 на Солнце, где была зафиксирована серия вспышек умеренной мощности. Все процессы локализованы в одном участке и не затрагивают весь комплекс солнечных пятен. Вспышки класса M могут оказывать влияние на магнитосферу Земли, поэтому специалисты продолжают внимательно отслеживать текущую солнечную активность.