Путин предложил подумать над отменой патентной системы для мигрантов

Президент заявил, что «власть не должна делать вид, что проблемы в сфере миграции не существует». «Отмена патентной системы для мигрантов — надо подумать. Она широко применяется. Я ничего не исключаю. Попрошу вас вместе с коллегами поработать», — отметил Путин.