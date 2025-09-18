Появились подробности пожара в СНТ в Рязани
Информация о загорании садового дома в СНТ «Павловское» поступила 17 сентября в 14:15. В тушении участвовали 14 человек, четыре единицы техники. Общая площадь пожара составила 42 квадратных метра. Огнем уничтожен садовый дом, еще два повреждено.
Ранее очевидцы публиковали кадры с места.