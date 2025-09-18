Названа дата старта продаж iPhone 17 в магазинах Restore
Отмечается, что приобрести технику можно будет с 23 сентября. С 18 сентября новые устройства доступны для просмотра и тестирования в магазине на Неглинной улице в Москве, однако приобрести их пока нельзя. С 02:00 18 сентября покупатели могут ознакомиться с моделями. В пресс-службе ретейлера рассказали, что в других магазинах сети все модели появятся 20 сентября.
Названа дата старта продаж iPhone 17 в магазинах Restore. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Inventive Retail Group.
В пресс-службе ретейлера рассказали, что в других магазинах сети все модели появятся 20 сентября.