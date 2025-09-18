Гильдия управляющих компаний поддержала создание отдельного Министерства ЖКХ

В Гильдии управляющих компаний поддержали идею создания отдельного Министерства ЖКХ. Обсуждение прошло на встрече Владимира Путина с лидерами фракций, сообщает «Абзац». Исполнительный директор гильдии Вера Москвина заявила, что единый орган управления упростит решение задач ЖКХ, а отсутствие министерства затрудняет эффективное руководство. Сейчас ЖКХ входит в Минстрой и представлено лишь небольшим управлением. Москвина выразила надежду, что министерство может появиться в 2026—2027 годах.

Исполнительный директор гильдии Вера Москвина пояснила, что создание единого органа управления существенно упростит реализацию задач, стоящих перед сферой ЖКХ. Она отметила, что в условиях современных вызовов и проектов, озвученных президентом и премьер-министром Михаилом Мишутиным, отсутствие отдельного министерства затрудняет эффективное управление.

«Нельзя заниматься в такой большой стране, как наша, жилищно-коммунальным хозяйством по остаточному принципу. У нас до сих пор нет собственного министерства. Мы находимся в структуре Министерства строительства, но имеем лишь небольшое управление по ЖКХ», — добавила Москвина. Она выразила надежду, что если инициатива будет развиваться, то отдельное министерство может быть создано в 2026—2027 годах.