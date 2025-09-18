Депутата рязгордумы Юлию Феоктистову лишат полномочий
Депутата рязанской городской думы Юлию Феоктистову лишат полномочий в связи с переходом в областную думу. Депутата восьмого созыва выбрали в Рязанскую Облдуму, сообщили на комитете гордумы по самоуправлению. Юлия Феоктистова сама подала уведомление. Депутаты проголосовали единогласно «за». Окончательное решение примут на заседании гордумы.
Депутата рязанской городской думы Юлию Феоктистову лишат полномочий в связи с переходом в областную думу. Депутата восьмого созыва выбрали в Рязанскую Облдуму, сообщили на комитете гордумы по самоуправлению.
Юлия Феоктистова сама подала уведомление. Депутаты проголосовали единогласно «за». Окончательное решение примут на заседании гордумы.
Фото — сайт рязгордумы