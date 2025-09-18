Рязань
Депутата рязгордумы Юлию Феоктистову лишат полномочий
Депутата рязанской городской думы Юлию Феоктистову лишат полномочий в связи с переходом в областную думу. Депутата восьмого созыва выбрали в Рязанскую Облдуму, сообщили на комитете гордумы по самоуправлению. Юлия Феоктистова сама подала уведомление. Депутаты проголосовали единогласно «за». Окончательное решение примут на заседании гордумы.

Фото — сайт рязгордумы