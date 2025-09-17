Зеленский объявил о готовности к встрече с Путиным и Трампом «без условий»

Как отметил Зеленский, он готов встретиться с президентами РФ и США в трехстороннем или двустороннем формате «без каких-либо условий». Он добавил, что не готов поехать на переговоры в Москву, уточнив, что их можно провести в другой стране.

