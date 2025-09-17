Рязань
«Сварщик — вполне женская профессия». В ГК «Зелёный сад — наш дом» нач...
Вчера 18:27
425
Как большегрузы и власти в Рязани приближают разрушение Солотчинского...
Мост через Оку в Рязани, по которому ежедневно проезжае...
15 сентября 2025 10:51
2 717
Реки фальшивой крови. В Рязани впервые поставили греческую трагедию «А...
11 сентября состоялся предпремьерный показ греческой тр...
12 сентября 13:27
1 396
МАХ: что это такое и почему его активно внедряют в жизни рязанцев
С 1 сентября МАХ уже стал обязательным приложением, кот...
10 сентября 18:09
2 815
Зеленский объявил о готовности к встрече с Путиным и Трампом «без условий»
Как отметил Зеленский, он готов встретиться с президентами РФ и США в трехстороннем или двустороннем формате «без каких-либо условий». Он добавил, что не готов поехать на переговоры в Москву, уточнив, что их можно провести в другой стране.

Владимир Зеленский объявил о готовности к встрече с американским лидером Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным «без условий». Об этом он сказал в интервью Sky News.

Как отметил Зеленский, он готов встретиться с президентами РФ и США в трехстороннем или двустороннем формате «без каких-либо условий».

Он добавил, что не готов поехать на переговоры в Москву, уточнив, что их можно провести в другой стране.