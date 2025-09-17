Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 17
21°
Чтв, 18
20°
Птн, 19
19°
ЦБ USD 82.84 -0.23 17/09
ЦБ EUR 97.89 0.44 17/09
Нал. USD 83.11 / 82.20 17/09 12:20
Нал. EUR 98.30 / 99.88 17/09 12:20
Новости
Итоги года New
Публикации
«Сварщик — вполне женская профессия». В ГК «Зелёный сад — наш дом» нач...
В ГК «Зелёный сад — наш дом» уже месяц работает женская...
Вчера 18:27
470
Как большегрузы и власти в Рязани приближают разрушение Солотчинского...
Мост через Оку в Рязани, по которому ежедневно проезжае...
15 сентября 10:51
2 787
Реки фальшивой крови. В Рязани впервые поставили греческую трагедию «А...
11 сентября состоялся предпремьерный показ греческой тр...
12 сентября 13:27
1 407
МАХ: что это такое и почему его активно внедряют в жизни рязанцев
С 1 сентября МАХ уже стал обязательным приложением, кот...
10 сентября 18:09
2 826
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
ВС РФ поразили ж/д объекты, используемые в интересах ВСУ
Также за сутки ВС РФ поразили места хранения и запуска БПЛА большой дальности, пункты временной дислокации вооруженных формирований Украины и иностранных наемников в 149 районах. Кроме того, за сутки сбито 357 беспилотников самолетного типа.

ВС РФ поразили ж/д объекты, используемые в интересах ВСУ. Об этом 17 сентября сообщило Минобороны.

Также за сутки российские войска поразили места хранения и запуска БПЛА большой дальности, пункты временной дислокации вооруженных формирований Украины и иностранных наемников в 149 районах.

Кроме того, за сутки сбито 357 беспилотников самолетного типа.