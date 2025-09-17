ВС РФ поразили ж/д объекты, используемые в интересах ВСУ
ВС РФ поразили ж/д объекты, используемые в интересах ВСУ. Об этом 17 сентября сообщило Минобороны.
Также за сутки российские войска поразили места хранения и запуска БПЛА большой дальности, пункты временной дислокации вооруженных формирований Украины и иностранных наемников в 149 районах.
Кроме того, за сутки сбито 357 беспилотников самолетного типа.