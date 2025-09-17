Во время рейда в Рязани мигрантам вручили повестки
Рейд прошел на 5-й оптовой базе. Там участники рейда проверили 17 иностранцев и натурализованных граждан. Один из них заключил контракт о прохождении военной службы в ВС РФ. Отмечается, что всего с начала 2025 года на воинский учет приняли более 950 натурализованных граждан. Более 110 иностранцев заключили контракт о прохождении военной службы в ВС РФ.
