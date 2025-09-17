Рязань
Верблюд укусил 5-летнюю рязанку за голову, у него не было прививки от бешенства
Верблюд на ферме в Рязанском районе укусил пятилетнюю девочку за голову, у него не было прививки от бешенства. Об этом РЗН. Инфо рассказала мать ребенка.

Инцидент произошел 16 сентября на ферме «Оленево» в селе Агро-Пустынь Рязанского района. Мать рассказала, что с ребенком был отец, девочка кормила животное, и то укусило ее за голову. Повреждена кожа, врачи настояли на прививках от бешенства, потому что выяснилось, что верблюд не привит.

«Вначале нас заверили что верблюд привит и беспокоиться не о чем. После того как мы написали, чтобы нам выслали справку, то тут же перезвонили с ветстанции, которая обслуживает „Оленево“ и сказали, что от бешенства он все-таки не привит, порекомендовали обратиться в травмпункт. Теперь ребенку изрешетили тело уколами», — отметила мать девочки.

Ребенка госпитализировали в ОДКБ.

На сайте фермы указано, что «верблюд добрый», но у матери пострадавшей девочки другие сведения.

«Как мне сказали друзья, животное с характером. И обычно об этом предупреждают, а тут забыли. Меня возмущает в этой ситуации, что верблюд не привит и я хочу, чтобы другие дети не страдали, также, как мой ребенок. Его надо привить», — отметила рязанка.

Она также поделилась, что сотрудники в телефонном звонке ей сказали, что верблюды не являются переносчиками этого заболевания. Однако сайт ВОЗ говорит об обратном: «бешенство поражает млекопитающих, включая собак, кошек, домашний и дикий скот».

«Нам поставили вчера шесть уколов, еще предстоят процедуры в пятницу. У меня пугливая дочка, она не могла как-то его спровоцировать или дразнить. Теперь еще больше будет бояться животных выше своего роста», — заключила мать пострадавшей.