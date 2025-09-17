Верблюд укусил 5-летнюю рязанку за голову, у него не было прививки от бешенства

Инцидент произошел 16 сентября на ферме «Оленево» в селе Агро-Пустынь Рязанского района. Мать рассказала, что с ребенком был отец, девочка кормила животное, и то укусило ее за голову. Повреждена кожа, врачи настояли на прививках от бешенства, потому что выяснилось, что верблюд не привит. «Вначале нас заверили что верблюд привит и беспокоиться не о чем. После того как мы написали, чтобы нам выслали справку, то тут же перезвонили с ветстанции, которая обслуживает „Оленево“ и сказали, что от бешенства он все-таки не привит, порекомендовали обратиться в травмпункт», — отметила мать девочки.