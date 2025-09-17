В Рязанской области пенсионерка попала под колеса автомобиля
ДТП произошло утром 15 сентября на улице. Кокорева в Касимове. 21-летний водитель Renault совершил наезд на 77-летнюю женщину-пешехода. Женщина обращалась за медицинской помощью. По данному факту проводится проверка, все обстоятельства уточняются.
