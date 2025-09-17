В Рязанской области иномарка сбила мотоциклиста
ДТП произошло днем 16 сентября на улице Володарского в Касимове. Автомобиль KIA под управлением 59-летней местной жительницы столкнулся с мотоциклом Regulmoto под управлением 34-летнего водителя. Мотоциклист обращался за медицинской помощью. По данному факту проводится проверка, все обстоятельства уточняются.
