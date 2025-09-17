Рязань
«Сварщик — вполне женская профессия». В ГК «Зелёный сад — наш дом» нач...
В ГК «Зелёный сад — наш дом» уже месяц работает женская...
Вчера 18:27
559
Как большегрузы и власти в Рязани приближают разрушение Солотчинского...
Мост через Оку в Рязани, по которому ежедневно проезжае...
15 сентября 10:51
3 071
Реки фальшивой крови. В Рязани впервые поставили греческую трагедию «А...
11 сентября состоялся предпремьерный показ греческой тр...
12 сентября 13:27
1 469
МАХ: что это такое и почему его активно внедряют в жизни рязанцев
С 1 сентября МАХ уже стал обязательным приложением, кот...
10 сентября 18:09
2 893
В Рязани врачи спасли пациента с гигантской грыжей
В Рязани врачи спасли пациента с гигантской грыжей. Об этом сообщила пресс-служба БСМП.

У рязанца диагностировали вентральную грыжу — патологическое выпячивание части органов брюшной полости через ослабленные мышцы живота за пределы брюшной стенки. Отмечается, что у пациента грыжа локализовалась в нескольких местах, каждая была размером более 20 сантиметров. Из-за них мужчину мучали запоры и боли.

Во время операции мужчине сделали ТАR- гернеопластику. Грыжи убрали, заменив их сетчатыми эндопротезами, что позволило восстановить анатомию брюшной стенки.