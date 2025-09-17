В Рязани врачи спасли пациента с гигантской грыжей
У рязанца диагностировали вентральную грыжу — патологическое выпячивание части органов брюшной полости через ослабленные мышцы живота за пределы брюшной стенки. Отмечается, что у пациента грыжа локализовалась в нескольких местах, каждая была размером более 20 сантиметров. Из-за них мужчину мучали запоры и боли. Во время операции мужчине сделали ТАR- гернеопластику. Грыжи убрали, заменив их сетчатыми эндопротезами, что позволило восстановить анатомию брюшной стенки.
