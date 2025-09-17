В Рязани «Приора» сбила мотоциклиста
ДТП произошло 16 сентября, примерно в 7:00, около дома № 23 по улице 1-я Красная. По предварительной информации полиции, 69-летний местный житель, управляя автомобилем «Лада Приора», не уступил дорогу транспортному средству и столкнулся с мотоциклом, за рулем которого был 27-летний рязанец. В результате происшествия водитель двухколесного транспортного средства получил травмы, ему потребовалась медпомощь. Проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
