В Рязани группа подростков избила мальчика и попыталась скинуть его в траншею

В Рязани группа подростков избила мальчика и попыталась скинуть его в траншею. Об этом РЗН. Инфо сообщила мать пострадавшего ребенка.

Инцидент произошел 16 сентября в 15:40—15:50 около дома № 20 на улице Высоковольтной. Выяснилось, что мальчик должен был пройти через дорогу к ученицам из параллельного класса и подождать их.

«Через 10 минут мне позвонила женщина с номера сына и сказала, что ему разбили голову, а потом били ногами примерно 8 человек и пытались скинуть в траншею. Она их разогнала и позвонила мне», — рассказала мать мальчика. Позже она уточнила, что нападавшим по 11-12 лет.

Ребенка доставили в больницу с черепно-мозговой травмой. В среду, 17 сентября, мать к сыну в палату еще не пустили. Девушка пытается выяснить, кто станет лечащим врачом ребенка.

В пресс-службе УМВД по региону РЗН. Инфо сообщили, что заявление поступило 16 сентября от родителей 10-летнего мальчика о получении им травмы на улице Высоковольтной.

«По предварительной информации, травма получена в результате попадания камня по голове. Проводится проверка», — отметили в полиции.