В российском Chery опровергли уход бренда из страны
«Бренд Chery не уходит с российского рынка — таких планов нет», — сообщили в пресс-службе офиса. Отмечается, что ранее издание Nikkei писало, что компания Chery Automobile заявила об уходе с рынка РФ к 2027 году. Концерн планировал разместиться на Гонконгской бирже, чтобы привлечь до 9,1 млрд гонконгских долларов ($1,2 млрд) и обезопасить себя от возможных санкций при ведении бизнеса на других рынках.
