В России Зеленскому предложили Магадан для встречи с Путиным
В России есть разные подходящие города для переговоров между Путиным и Зеленским, заявил Богдан Безпалько в «Газете.Ru». Путин предлагал Москву — Зеленский отказался. Варианты, по словам Безпалько, — Магадан или Вологда. Он отметил, что дело не в месте, а в желании украинской стороны переложить вину за срыв переговоров на Россию. Даже встреча в Нью-Дели или Шанхае, по его мнению, проблему не решит: Украина, по его словам, не готова на уступки, а требование Зеленского о прекращении огня якобы не отвечает интересам России.

В России существует множество прекрасных городов, где могли бы состояться переговоры между российским президентом Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом в интервью «Газете.Ru» заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

Путин предложил провести встречу в Москве, однако Зеленский отказался от этого варианта. В качестве альтернативы Безпалько предложил такие города, как Магадан или Вологда. Он подчеркнул, что на самом деле «проблема не в месте встречи», а в стремлении украинского президента переложить ответственность за несостоявшиеся переговоры на Россию.

Эксперт также отметил, что даже если бы встреча состоялась в таких международных городах, как Нью-Дели или Шанхай, это не решило бы проблему. По его словам, украинская сторона не готова идти на какие-либо уступки, а требования Зеленского о прекращении огня не соответствуют интересам России.