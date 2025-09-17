В России существует множество прекрасных городов, где могли бы состояться переговоры между российским президентом Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом в интервью «Газете.Ru» заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.
Путин предложил провести встречу в Москве, однако Зеленский отказался от этого варианта. В качестве альтернативы Безпалько предложил такие города, как Магадан или Вологда. Он подчеркнул, что на самом деле «проблема не в месте встречи», а в стремлении украинского президента переложить ответственность за несостоявшиеся переговоры на Россию.
Эксперт также отметил, что даже если бы встреча состоялась в таких международных городах, как Нью-Дели или Шанхай, это не решило бы проблему. По его словам, украинская сторона не готова идти на какие-либо уступки, а требования Зеленского о прекращении огня не соответствуют интересам России.