В России запустят аналог Starlink
В России вскоре появится аналог американской спутниковой системы Starlink. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов в эфире программы «Соловьев LIVE». В ответ на заявление ведущего Владимира Соловьева о том, что как российские, так и украинские военные используют терминалы, разработанные в США, Баканов подчеркнул, что в ближайшее время будет представлен собственный терминал.
В России вскоре появится аналог американской спутниковой системы Starlink. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов в эфире программы «Соловьев LIVE».
В ответ на заявление ведущего Владимира Соловьева о том, что как российские, так и украинские военные используют терминалы, разработанные в США, Баканов подчеркнул, что в ближайшее время будет представлен собственный терминал.