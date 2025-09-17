В России чиновников призвали отказаться от отдыха за границей

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании призвал российских чиновников следовать примеру депутатов и отказаться от отдыха за границей. Об этом пишет «Абзац». «Нашим чиновникам из министерств надо розовые очки снимать, прекращать ездить по заграницам», — заявил он, подчеркивая необходимость более ответственного отношения к своей работе.

Депутат Госдумы Андрей Колесник отметил, что парламентарии, как и полагается, получают отпускные, которые рассчитываются как средний заработок за дни отпуска. По его словам, средняя зарплата депутатов составляет около 400 тысяч рублей.

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Владимир Самокиш добавил, что народные избранники обычно не уезжают на курорты на весь отпуск, а большую часть времени посвящают работе.