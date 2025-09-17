В компании Avito прокомментировали информацию о сбоях

В последние дни пользователи Avito начали массово жаловаться на сбои в работе платформы. По информации, поступившей в службу поддержки, было зафиксировано свыше 1,5 тысячи жалоб от пользователей, столкнувшихся с проблемами при использовании сервиса. В пресс-службе Avito подтвердили наличие временных технических неполадок, связанных с «проблемой дохождения трафика» до сервисов. Это могло привести к краткосрочным ошибкам для части пользователей. Однако представители компании отметили, что ежедневная аудитория Avito составляет 26 миллионов пользователей, и ошибка затронула не более 0,0001% из них. На данный момент Avito работает в штатном режиме, и пользователи могут продолжать пользоваться всеми функциями сервиса без каких-либо ограничений.

