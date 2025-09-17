Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 17
21°
Чтв, 18
20°
Птн, 19
19°
ЦБ USD 83 0.16 18/09
ЦБ EUR 98.3 0.41 18/09
Нал. USD 83.11 / 82.20 17/09 17:55
Нал. EUR 98.50 / 99.99 17/09 17:55
Новости
Итоги года New
Публикации
«Сварщик — вполне женская профессия». В ГК «Зелёный сад — наш дом» нач...
В ГК «Зелёный сад — наш дом» уже месяц работает женская...
Вчера 18:27
519
Как большегрузы и власти в Рязани приближают разрушение Солотчинского...
Мост через Оку в Рязани, по которому ежедневно проезжае...
15 сентября 10:51
2 935
Реки фальшивой крови. В Рязани впервые поставили греческую трагедию «А...
11 сентября состоялся предпремьерный показ греческой тр...
12 сентября 13:27
1 444
МАХ: что это такое и почему его активно внедряют в жизни рязанцев
С 1 сентября МАХ уже стал обязательным приложением, кот...
10 сентября 18:09
2 858
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В компании Avito прокомментировали информацию о сбоях
В последние дни пользователи Avito начали массово жаловаться на сбои в работе платформы. По информации, поступившей в службу поддержки, было зафиксировано свыше 1,5 тысячи жалоб от пользователей, столкнувшихся с проблемами при использовании сервиса. В пресс-службе Avito подтвердили наличие временных технических неполадок, связанных с «проблемой дохождения трафика» до сервисов. Это могло привести к краткосрочным ошибкам для части пользователей. Однако представители компании отметили, что ежедневная аудитория Avito составляет 26 миллионов пользователей, и ошибка затронула не более 0,0001% из них. На данный момент Avito работает в штатном режиме, и пользователи могут продолжать пользоваться всеми функциями сервиса без каких-либо ограничений.

В последние дни пользователи Avito начали массово жаловаться на сбои в работе платформы. По информации, поступившей в службу поддержки, было зафиксировано свыше 1,5 тысячи жалоб от пользователей, столкнувшихся с проблемами при использовании сервиса.

В пресс-службе Avito подтвердили наличие временных технических неполадок, связанных с «проблемой дохождения трафика» до сервисов. Это могло привести к краткосрочным ошибкам для части пользователей. Однако представители компании отметили, что ежедневная аудитория Avito составляет 26 миллионов пользователей, и ошибка затронула не более 0,0001% из них.

На данный момент Avito работает в штатном режиме, и пользователи могут продолжать пользоваться всеми функциями сервиса без каких-либо ограничений.