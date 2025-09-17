В Комитете Госдумы поддержали проект о круглогодичном призыве на службу

В июле в Госдуму внесён законопроект о реформе призыва срочников, пишет Коммерсантъ. Сейчас призыв проходит дважды в год — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Проект предлагает проводить медосвидетельствование, психологический отбор и заседания призывной комиссии круглогодично, что, по авторам, равномерно распределит нагрузку и повысит качество призыва. Также вводятся особые сроки отправки на службу для некоторых категорий: сельские жители, занятые в поле — с 15 октября по 31 декабря; педагоги — с 1 мая по 15 июля; жители отдельных районов Крайнего Севера — с 1 мая по 15 июля или с 1 ноября по 31 декабря.

