Итоги года New
Публикации
«Сварщик — вполне женская профессия». В ГК «Зелёный сад — наш дом» нач...
В ГК «Зелёный сад — наш дом» уже месяц работает женская...
Вчера 18:27
470
Как большегрузы и власти в Рязани приближают разрушение Солотчинского...
Мост через Оку в Рязани, по которому ежедневно проезжае...
15 сентября 10:51
2 787
Реки фальшивой крови. В Рязани впервые поставили греческую трагедию «А...
11 сентября состоялся предпремьерный показ греческой тр...
12 сентября 13:27
1 407
МАХ: что это такое и почему его активно внедряют в жизни рязанцев
С 1 сентября МАХ уже стал обязательным приложением, кот...
10 сентября 18:09
2 826
В центре Рязани намерены построить новую многоэтажку
Речь идет об участке площадью 1251 квадратный метр, расположенному по адресу улица Введенская, дом 145. Территория размещается вплотную к железной дороге, она огорожена забором более 10 лет. Зону многофункционального делового, общественного и коммерческого назначения планируют изменить на общественно-жилую застройку. Слушания проводились по обращению Виталия Соловьева. Согласно открытым данным, он является директором ООО СЗ «Северная компания». Планируется расселение собственников из аварийных домов, расчистка территории и приведение ее в надлежащее состояние.

На улице Введенской в Рязани намерены построить новый многоквартирный жилой дом. Соответствующие слушания о внесении изменений в генеральный план города состоялись во вторник, 16 сентября.

Зону многофункционального делового, общественного и коммерческого назначения планируют изменить на общественно-жилую застройку. Слушания проводились по обращению Виталия Соловьева. Согласно открытым данным, он является директором ООО СЗ «Северная компания».

Речь идет об участке площадью 1251 квадратный метр, расположенному по адресу улица Введенская, дом 145. Территория размещается вплотную к железной дороге, она огорожена забором более 10 лет.

«В настоящее время на всей этой территории расположены дома старого фонда. Предполагаемые изменения направлены на создание условий для более рационального использования этой территории и повышение ее привлекательности», — рассказала представитель Виталия Соловьева Ирина Черчурина.

Также она отметила, что планируется расселение собственников из аварийных домов, расчистка территории и приведение ее в надлежащее состояние.

«Мы уже начали работать по масштабному инвестиционному проекту. Предлагаем принять положительное решение по данному вопросу, поскольку это позволит привести территорию в порядок», — заявила представитель Соловьева.

Заключение по итогам публичных слушаний опубликуют в газете «Рязанские ведомости».