Ушел из жизни двукратный чемпион Европы по боксу Виктор Агеев

Двукратный чемпион Европы по боксу в составе сборной СССР Виктор Агеев скончался на 85-м году жизни. Об этом сообщает Федерация бокса России.

В заявлении федерации не раскрываются обстоятельства и причины его смерти, однако подчеркивается, что Виктор Петрович пользовался огромным уважением среди коллег и поклонников спорта.

«Глубоко порядочный, фанатично преданный своему виду спорта — все, кто был знаком с Виктором Петровичем, неизменно отзывались о нем с огромным уважением. Тяжело и горько осознавать, что его больше нет с нами», — отметили в пресс-службе Федерации бокса.

Агеев завоевал золотые медали европейских первенств в 1965 и 1967 годах в весовой категории до 71 килограмма, а также четыре раза становился чемпионом Советского Союза. После завершения своей спортивной карьеры он посвятил себя тренерской деятельности, передавая свои знания и опыт молодому поколению боксеров.

Фото: Юрий Сомов/РИА Новости