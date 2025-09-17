Управляющую компанию из Михайловского округа оштрафовали на 100 тысяч рублей
Отмечается, что штраф получила компания «Альтернатива», управляющая многоквартирным домом в поселке Трепольский. Штраф компании выдали из-за невыполнения предписания инспекции, выданного в целях устранения нарушений лицензионных требований по содержанию общего имущества собственников.
