Сотрудники Рязанского приборного завода стали региональными победителями Национальной премии «Человек труда»

Работники Государственного Рязанского приборного завода (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) вышли в финал конкурса национальной Премии «Человек труда».

Региональный оргкомитет конкурса выбрал двух сотрудников Приборного завода среди 19 поданных заявок, и теперь именно они будут представлять регион на федеральном уровне.

По критерию «Технологический лидер» Рязань представит заместитель начальника технологического отдела Сергей Шаров, в номинации «Молодой специалист» — начальник технологического бюро Юлия Чижикова.

Сергей Шаров трудится на предприятии более 20 лет. Он руководит работой технологического отдела по направлению сборочно-монтажного и гальванического производства. Является автором шести патентов РФ на изобретение, 11 патентов РФ на полезную модель, 11 патентов РФ на промышленный образец. Сергей выдал две заявки на получение патента РФ на изобретение. Кроме того, имеет свидетельства и сертификаты о повышении квалификации, а также награжден рядом грамот и наград за своевременное выполнение основных задач и функций по обеспечению единой технической политики в области технологии производства, созданию и внедрению технологических процессов.

«Для меня победа в конкурсе это в первую очередь признание значимости профессии „инженер“, а уже во вторую оценка моих профессиональных качеств. В том, что я стал победителем регионального этапа конкурса „Человек труда“ в номинации „Технологический лидер“ большая заслуга моих непосредственных руководителей и всего коллектива Приборного завода, работа в котором позволила мне развить необходимые профессиональные компетенции. За это хотелось бы сказать им большое спасибо», — поделился Сергей Шаров.

Еще один победитель регионального этапа конкурса — Юлия Чижикова. Молодой специалист предприятия, работает на заводе с 2016 года. Она является автором 86 рационализаторских предложений, имеет ряд публикаций в научных журналах. Ее успехи в профессиональной сфере подтверждены дипломами и Благодарственными письмами.

Организаторами Премии в рамках федерального партийного проекта «Выбирай свое» выступают партия «Единая Россия» и Ассоциация «СИЗ». Финал состоится на площадке 29-й международной специализированной выставки-форума «Безопасность и охрана труда» (БИОТ) с 11 по 14 ноября в Москве.