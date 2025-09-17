Рязанские студенты начали создавать хирургический тренажер с «живыми» сосудами
Студенты РязГМУ Кудинов Даниил и Кудинова Дарья представили инновационный компактный хирургический тренажёр, имитирующий ключевые физиологические процессы: кровообращение и активное сокращение сосудов и мягких тканей. Отмечается, что проект стал одним из победителей конкурса «Студенческий стартап», получив грант в 1 млн рублей на разработку проекта.
